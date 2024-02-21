Εμπιστευτικό σήμα της ΕΛ.ΑΣ: Ζητάει αύξηση μέτρων προστασίας των αστυνομικών εγκαταστάσεων

Εμπιστευτικό σήμα εξέδωσε η ΓΑΔΑ προς τους διοικητές της αστυνομίας για αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη σκιά των πρόσφατων τρομοκρατικών απειλών και επιθέσεων, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εξέδωσε πριν από μερικά 24ωρα εμπιστευτική διαταγή προς τους επικεφαλής των αστυνομικών υπηρεσιών του λεκανοπεδίου με την οποία τους καλεί να λάβουν επαυξημένα μέτρα υπό τον φόβο νέων τρομοκρατικών επιθέσεων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια των επιθέσεων στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί, στο υπουργείο Εργασίας και πιο πρόσφατα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο έχει τεθεί υπόψη του ΣΚΑΪ, οι διοικητές των υπηρεσιών καλούνται για αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Επίσης, καλούνται οι αστυνομικοί να αναφέρουν άμεσα ύποπτα περιστατικά που πέφτουν στην αντίληψή τους, να διεξάγουν ελέγχους σε πάρκα και δημόσιους χώρους που βρίσκονται κοντά σε αστυνομικές υπηρεσίες καθώς επίσης να ελέγχουν οχήματα και πεζούς που κρίνουν ύποπτους και κινούνται κοντά σε αστυνομικά τμήματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.