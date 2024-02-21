Δυστύχημα στα Τέμπη: Ασκήθηκε δίωξη σε δύο υψηλόβαθμα στελέχη της «Hellenic Train»

Με την άσκηση δίωξης σε βάρος δύο υψηλόβαθμων στελεχών της «Hellenic Train» A.E. συνεχίζεται η έρευνα του Εφέτη – Ανακριτή, Σωτ. Μπακαΐμη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Έπειτα από την ανακοίνωση των αξιόποινων πράξεων από τον κ. Μπακαΐμη, ο αρμόδιος Αντεισαγγελέας Εφετών – σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία» άσκησε χθες δίωξη σε βάρος των δύο στελεχών της «Hellenic Train» η οποία ως ανώνυμη σιδηροδρομική εταιρεία, μεταξύ άλλων έχει την κύρια δραστηριότητα για την παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Η δίωξη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο και σε διευθυντή διεύθυνσης της Α.Ε. οι οποίοι διώκονται για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν δια παραλείψεως και ειδικότερα για τα πλημμελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, ενώ να διευκρινιστεί ότι σε βάρος των υπολοίπων 31 (στελεχών ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ) έχει ασκηθεί δίωξη και για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας. Μετά και τη χθεσινή εξέλιξη, για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που σημειώθηκε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος συνολικά 33 στελεχών, ενώ από τον Εφέτη – Ανακριτή εξετάζονται τυχόν ευθύνες και δύο ακόμη φορέων, χωρίς να αποκλείεται το εν δεχόμενο άσκησης πρόσθετων διώξεων σε βάρος υπηρεσιακών στελεχών, με τους οποίους – εκτός απροόπτου αναμένεται να περαιωθεί η κύρια ανάκριση και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την εκδίκαση της υπόθεσης. Σημειώνεται πως σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στα μέχρι σήμερα δεδομένα και εφόσον δεν προκύψουν άλλες καθυστερήσεις, τότε ο προσδιορισμός της δίκης – με την προϋπόθεση ότι θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης («νόμος Φλωρίδη») «είναι εφικτός» για τον ερχόμενο Ιούνιο και σε αίθουσα που θα διαμορφωθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σήμερα το Συμβούλιο

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει τελικά το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας προκειμένου να εξετάσει το αίτημα του Εφέτη Ανακριτή, εάν έχει ή όχι τη δυνατότητα να χορηγήσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αντίγραφα της κύριας ανάκρισης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται πως επί του ερωτήματος του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Λάρισας, Βασ. Κόκκαλη για το αν και πότε θα χορηγηθούν έγγραφα της Ανάκρισης, ο αρμόδιος Αντεισαγγελέας Εφετών ενημέρωσε χθες εγγράφως τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ότι το θέμα εκκρεμεί στο Συμβούλιο Εφετών.

Αποχωρήσεις με καταγελίες περί συγκάλυψης

Το Συμβούλιο δεν έλαβε τελικά χθες απόφαση, εξέλιξη που αναμένεται από τη σημερινή συνεδρίασή του, που θα αποφανθεί με Βούλευμα. Όταν βεβαίως εκδοθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας μπορεί να έχει απαντηθεί το ερώτημα του Εφέτη – Ανακριτή, ωστόσο δεν θα υφίσταται Εξεταστική Επιτροπή, όπως αυτή τουλάχιστον ορίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, αφού χθες οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες) αποχώρησαν καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις για συγκάλυψη και «νομιμοποίηση» της «εκ των προτέρων ειλημμένης απόφασης της πλειοψηφίας» να απαλλάξει με πόρισμα, τους ιθύνοντες για το έγκλημα των Τεμπών.

