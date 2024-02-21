ΕΛΑΣ για αγροτικό συλλαλητήριο: Συμμετέχοντες και πολίτες συνεργάστηκαν απόλυτα για τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και τάξης

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί, με την κίνηση των οχημάτων να έχει αποκατασταθεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων εφαρμόστηκε «…ένα πλέγμα μέτρων τροχαίας, τάξης και ασφάλειας, ώστε να διασφαλισθεί το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται, χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης».

Παράλληλα, από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ήταν η απόλυτη συνεργασία και η ψύχραιμη στάση που επέδειξαν οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις, καθώς και η κατανόηση και συνεργασία των πολιτών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Μετά την ολοκλήρωση των αγροτικών κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες έχει αποκατασταθεί.

Κατά τη διάρκεια αυτών η Ελληνική Αστυνομία εφάρμοσε ένα πλέγμα μέτρων τροχαίας, τάξης και ασφάλειας, ώστε να διασφαλισθεί το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται, χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του ΠΔ 73/2020 για τη ρύθμιση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων.

Καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ήταν η απόλυτη συνεργασία και η ψύχραιμη στάση που επέδειξαν οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις καθώς και η κατανόηση και συνεργασία των πολιτών, οι οποίοι εφάρμοσαν τις συστάσεις μας, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και τάξης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαχειρίστηκαν την κατάσταση ψύχραιμα και με επαγγελματική προσέγγιση, επιδεικνύοντας απόλυτο σεβασμό προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διατήρηση της τάξης και την προστασία των πολιτών.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να εργάζεται καθημερινά προσαρμοζόμενη στις ανάγκες της εποχής με σκοπό την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πολίτες, για μια κοινωνία σεβασμού, δικαιοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης».

