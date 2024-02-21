«Spears of Victory 24» με συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στην άσκηση «Spears of Victory 24», από τις 4 έως και τις 15 Φεβρουαρίου, με κλιμάκιο τεσσάρων αεροσκαφών F-16 Block 50 και ανάλογο προσωπικό της 347 Μοίρας από την 111 Πτέρυγα Μάχης, το οποίο μεταστάθμευσε στην αεροπορική βάση King Abdulaziz, στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας.

Οπως ανακοινώθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέσθηκαν αποστολές οι οποίες κάλυψαν όλο το εύρος των αεροπορικών επιχειρήσεων, ημέρα και νύχτα, σε περιβάλλον αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών.

Στην άσκηση συμμετείχαν εκτός της Ελλάδας, δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας με αεροσκάφη F-15, EF-2000 και PA-200, η Γαλλία με Rafale, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με F-16, το Ηνωμένο Βασίλειο με EF-2000, το Κατάρ με F-15, το Μπαχρέιν με F-16, το Ομάν με EF-2000, το Πακιστάν με JF-17 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με προσωπικό εδάφους.

Πηγή: skai.gr

