Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγρότες απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων για όλα τα οχήματα – Δείτε φωτογραφίες

Αγρότες από το Κιλκίς έκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων για φορτηγά οχήματα αλλά και για Ι.Χ. αυτοκίνητα από τις 18:30 το απόγευμα

Αγρότες

Σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων προχώρησαν πριν από λίγο αγρότες με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Συγκεκριμένα, αγρότες από το Κιλκίς έκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων για φορτηγά οχήματα αλλά και για Ι.Χ. αυτοκίνητα από τις 18:30 το απόγευμα, ενώ αναμένεται στις 20:30 να “απελευθερώσουν” το τελωνείο.

Αγρότες

Αγρότες

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Εύζωνες τελωνείο Αγρότες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark