Σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων προχώρησαν πριν από λίγο αγρότες με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Συγκεκριμένα, αγρότες από το Κιλκίς έκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων για φορτηγά οχήματα αλλά και για Ι.Χ. αυτοκίνητα από τις 18:30 το απόγευμα, ενώ αναμένεται στις 20:30 να “απελευθερώσουν” το τελωνείο.

