Ραγίζει καρδιές το βίντεο με ξέγνοιαστες στιγμές της Έμμας που ανήρτησε η μητέρα της - Το «ευχαριστώ» προς όλους

Η μητέρα της Έμμας ανήρτησε το βίντεο λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 27χρονο που παρέσυρε και σκότωσε την κόρη της 

Εμμα

Ραγίζει καρδιές το βίντεο με ξέγνοιαστες στιγμές της Έμμας, τότε που η 20χρονη διασκέδαζε και γελούσε και τίποτα δεν προμήνυε το σκληρό και άδικο θάνατό της.

Με μια ανάρτηση της στο Facebook, η κ Κέλλυ Καμπάκη, μητέρα της 2οχρονης, ευχαρίστησε πολίτες και δημοσιογράφους για την στήριξη, κοινοποιώντας παράλληλα ένα βίντεο της αδικοχαμένης Έμμας.

Ανήρτησε το βίντεο λίγα 24ωρα μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου κατά την οποία ο 27χρονος που παρέσυρε και σκότωσε την κόρη της, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 16,5 ετών, χωρίς αναστολή.

«Όχι 16 .. ούτε 116 δε θα ηταν αρκετά!!! Προς σεβασμό στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους με τον ίδιο τρόπο πριν την Εμμα και οι ποινές ήταν εξαγοράσιμες ή με αναστολή .. απλά σιωπή

Ευχαριστούμε όλους εσάς τους απλούς πολίτες που γίνατε η δύναμη μας, τους δημοσιογράφους που γίνατε η φωνή μας… χωρίς τη στήριξη σας δε θα είχαμε καταφέρει τίποτα!» έγραψε χαρακτηριστικά η κα. Καμπάκη.

Δείτε την ανάρτηση: 

