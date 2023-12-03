Περισσότερους δικαιούχους προβλέπει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» και πλέον όλα είναι έτοιμα ώστε τον Ιανουάριο να ανοίξει η πλατφόρμα και να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων.

Όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα θα αφορά περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στους ευεργετούμενους δικαιούχους που θα λαμβάνουν ενισχυμένο ποσό προστίθενται νέες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πολύτεκνοι.

Παράλληλα το ποσό που θα λάβουν όλοι οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα είναι αυξημένο σε σχέση με τον Α' κύκλο.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του νέου έτους και έτσι το πρόγραμμα θα απλώνεται στις δύο χειμερινές περιόδους που έπονται, ώστε η ζήτηση από Έλληνες πολίτες να επεκταθεί στις ορεινές περιοχές τις χώρας.

«Το πρόγραμμα του εσωτερικού απευθύνεται πλέον σε πολύ περισσότερους δυνητικά δικαιούχους, καθώς έχουμε αυξήσει τα εισοδηματικά κριτήρια και έχουμε εντάξει περισσότερες ευαίσθητα κοινωνικά κατηγορίες. Μας ενδιαφέρει να γίνει χρήση από τους δικαιούχους για τις δύο χειμερινές περιόδους που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας, τις περιοχές εκείνες που λειτουργούν εκτός της καλοκαιρινής σεζόν. Ευχόμαστε το «Τουρισμός για όλους» να βρει ανταπόκριση και όλο και περισσότεροι δυνητικά δικαιούχοι να κάνουν χρήση του προγράμματος και με αυτό τον τρόπο να ενισχύσουμε τον εσωτερικό τουρισμό της χώρας αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη», δήλωσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.