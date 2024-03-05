Ξεκινούν άμεσα, οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ και της ΔΑΟΚ για την αντιμετώπιση ζημιών στην Πιερία.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την επικοινωνία που είχε η υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη, με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο, με την αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, και με τον Δήμαρχο Δίου - Ολυμπίου, Βαγγέλη Γερολιόλιο, προκειμένου να συζητηθούν οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των σοβαρών ζημιών που έχουν προκληθεί στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής λόγω της πρόσφατης σφοδρής κακοκαιρίας, από την Πέμπτη και μετά - εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες - ομάδες εκτιμητών του ΕΛΓΑ και της ΔΑΟΚ θα μεταβούν στην πληγείσα περιοχή με στόχο την οριοθέτησή της, την ακριβή διαπίστωση των καλλιεργειών που υπέστησαν ζημίες και την αρχική εκτίμηση.

Σε επόμενο στάδιο, θα πραγματοποιηθούν εξατομικευμένες εκτιμήσεις για την ακριβή καταγραφή τους, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και δίκαιη στήριξη των πληγέντων αγροτών.

Όπως δήλωσε η κυρία Μάνη: «Η κυβέρνηση και οι συναρμόδιοι φορείς εργαζόμαστε συντονισμένα για να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών, διασφαλίζοντας τη στήριξη της αγροτικής κοινότητας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

