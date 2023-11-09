Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με απόφαση της ανακρίτριας, αφέθηκε ο 30χρονος γυμναστής που κατηγορείται για παρενόχληση μαθητών του σε σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Η υπόθεση είναι στο στάδιο της διερεύνησης τόσο από τη Δικαιοσύνη όσο και από την Αστυνομία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καθηγητής φυσικής αγωγής έχει προσκομίσει και ένα χαρτί στο οποίο εμφανίζεται να έχει αναπηρία και ότι δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό για το οποίο κατηγορείται.

Είχαν προηγηθεί καταγγελίες γονέων ότι παρενοχλούσε, σε κάποιες περιπτώσεις και σεξουαλικά, τα παιδιά τους. Έγιναν αναφορές για κάποιες φράσεις του, για κάποια ακουμπήματα, λήφθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις από αστυνομικούς της Ασφάλειας και έτσι έγινε στη σύλληψη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται όσα του καταλογίζονται, αποδίδοντας τις καταγγελίες σε βάρος του σε επιθυμία γονέων να διωχθεί από το σχολείο

Mετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης το υπουργείο Παιδείας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) για την υπόθεση. Διευκρινίζεται πως πρόκειται για αναπληρωτή καθηγητή και πως ήδη έχει παυθεί από τα καθήκοντά του.

Φωτ. αρχείου

