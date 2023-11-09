Διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους είναι από σήμερα, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, τα αποτελέσματα των αιτήσεων για μετεγγραφές ή μετακινήσεις σχολών ΑΕΙ που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησε από σήμερα και για 30 μέρες η προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής ενστάσεων από όσους ενδιαφερόμενους δεν περιλαμβάνονται στις λίστες των δικαιουμένων μετεγγραφής/Μετακίνησης

Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ εχει ως εξής:

"Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών /μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα, 9 Νοεμβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2023.

Υποβλήθηκαν 5.543 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

432 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 4.950 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 434 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 48 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.

72 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

39 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

Επίσης, υποβλήθηκαν 315 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.724 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

853 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 3.774 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 48 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και 31 φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

315 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

703 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

110 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

20 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2023 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από σήμερα 9 Νοεμβρίου 2023 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

