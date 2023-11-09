Αντιμέτωπες με σωρεία βαρύτατων κατηγοριών θα οδηγηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας το πρωί της Δευτέρας, οι τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για την βάναυση κακοποίηση και δολοφονία της 23χρονης εγκύου και μητέρας ήδη τριών παιδιών, Φαίης Μπακογιώργου, τον Οκτώβριο του 2021, στην Κυψέλη.

Οι τρεις κατηγορούμενες , μητέρα και αδελφή του θύματος καθώς και η σπιτονοικοκυρά τους, έλαβαν σήμερα προθεσμία από την 15η Τακτική Ανακρίτρια, Παναγιώτα Πάντου ,που χειρίζεται την φρικιαστική υπόθεση της 23χρονης.

Διαβάστε σχετικά: Προθεσμία πήραν οι κατηγορούμενες - Μάνα, αδερφή και σπιτονοικοκυρά την εξέδιδαν και την υπέβαλαν σε μαρτύρια

Εναντίον τους η δικαστική λειτουργός εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κρίνοντας ότι οι τρεις κατηγορούμενες είναι επικίνδυνες για την διάπραξη νέων αδικημάτων ενώ στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος τους αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, πως οι τρεις γυναίκες έλαβαν μέτρα για να μην αποκαλυφθεί η πράξη τους, καθώς τύλιξαν το πτώμα της Φαίης και το πέταξαν τα σκουπίδια.

Η σορός της άτυχης γυναίκας είχε βρεθεί τυλιγμένη σε κουβέρτα στις 8-10-2021, στην οδό Τύχης στα Πατήσια, αφού για αρκετό καιρό είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Φαίνεται επίσης να τονίζεται η «εξαιρετική βιαιότητα της πράξης και η εξακολουθητικότητα των παράνομων πράξεων" χαρακτηρισμός που αφορά το ότι επί μακρό διάστημα εξέδιδαν το θύμα.

Η μήνυση του πατέρα που άνοιξε τον δρόμο της σύλληψης - Το βαρύτατο κατηγορητήριο

Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση του πατέρα της Φαίης, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η μήνυση οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της 66χρονης σπιτονοικοκυράς, της 64χρονης μητέρας και της 23χρονης αδελφής της άτυχης γυναίκας, για αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση δια ενέργειας και με παράλειψη, εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα, διακοπή κύησης σε βαθμό κακουργήματος , επικίνδυνη σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή, συνέργεια σε εμπορία ανθρώπων.

Βασικός ρόλος στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί αποδίδεται στην 66χρονη κατηγορουμένη, που φαίνεται να εξέδιδε την Φαίη, εις γνώση της μητέρας και της αδερφής της

Σύμφωνα με πληροφορίες το υλικό που έχει συλλεχθεί και περιλαμβάνεται στην δικογραφία αφορά μεταξύ άλλων την προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή Σωκράτη Τσαντίρη, που ώθησε την υπόθεση, αλλά και πολλές μαρτυρικές καταθέσεις για την βαναυσότητα σε βάρος του θύματος.

Παράλληλα ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης που σύμφωνα με μαρτυρίες φρόντιζε η 66χρονη σπιτονοικοκυρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.