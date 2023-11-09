Στην εξάρθρωση συμμορίας, που έκλεβε μοτοσικλέτες παραποιώντας τους αριθμούς πλαισίων και κινητήρων σε παράνομο συνεργείο σε περιοχή της Αττικής και στη συνέχεια πωλούσαν τα μέρη τους αυτούσια ή τμηματικά, προχώρησε η Ασφάλειας Αγίας Βαρβάρας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν την Τρίτη 7 Νοεμβρίου σε περιοχές της Αττικής δύο μέλη της συμμορίας (38χρονος και 49χρονος) σε βάρος των οποίων καθώς και σε βάρος ακόμη -3- ατόμων, που έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία για, -κατά περίπτωση-, σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία με τη μορφή νόθευσης μετά χρήσεως και αλλοίωση στοιχείων αναγνώρισης οχήματος κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος καθώς και για κλοπή κατά συναυτουργία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώθηκαν μεταξύ τους και σύστησαν εγκληματική ομάδα –συμμορία με σκοπό την αφαίρεση μοτοσικλετών, την παραποίηση των αναγνωριστικών αριθμών πλαισίων τους και κινητήρων και την πώληση τους αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ο 44χρονος διέθετε τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την επεξεργασία των αναγνωριστικών αριθμών των μοτοσυκλετών, ο 38χρονος δραστηριοποιούταν στην αφαίρεση των μοτοσικλετών ενώ οι συγκατηγορούμενοί τους μεσολαβούσαν ως μηχανικοί μοτοσυκλετών για λογαριασμό τρίτων ατόμων ώστε η ομάδα να διατηρεί ευρύ κύκλο επαφών.

Τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν ισόγειο χώρο ως συνεργείο μοτοσικλετών το οποίο ήταν διαμορφωμένο κατάλληλα με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, και εκεί απέκρυπταν τις κλεμμένες μοτοσικλέτες που αφαιρούσε ο 38χρονος κατόπιν «παραγγελίας» από ενδιαφερόμενους αγοραστές ή μοτοσικλέτες που περιέρχονταν στην κατοχή του με υλικές ζημιές.

Έπειτα αφού διενεργούσαν μηχανολογικό έλεγχο στις μοτοσικλέτες για να εκτιμήσουν την κατάστασή τους αποφάσιζαν αν θα τις πωλήσουν αυτούσιες ή τμηματικά, αποστέλλοντας τα μέρη που αποσυναρμολογούσαν και σε περιοχές εκτός Αττικής, ενώ το κέρδος που αποκόμιζαν από τις πωλήσεις, το μοιράζονταν ο 44χρονος και 38χρονος ενώ σε αυτούς που μεσολαβούσαν έδιναν το ποσό που τους αναλογούσε.

Ειδικότερα, σε ότι αφορούσε τη νομιμοφανή κυκλοφορία των οχημάτων είτε προέβαιναν σε πλαστογραφία με τη μορφή της νόθευσης των αναγνωριστικών αριθμών που ήταν αποτυπωμένοι στην μεταλλική επιφάνεια των κινητήρων, είτε επενέβαιναν μηχανικά στην επιφάνεια εντύπωσης του αριθμού κινητήρα αλλοιώνοντας πλήρως με απόξεση τον αναγνωριστικό αριθμό παραποιώντας την ταυτότητα τους.

Τέλος, εφοδιάζονταν διαρκώς με εργαλεία, για να διευρύνουν την πελατεία τους, ενώ εκτελούσαν και συνήθεις επισκευές σε μοτοσυκλέτες μπροστά ή στο εσωτερικό του συνεργείου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο συνεργείο και στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 9 κινητήρες μοτοσικλετών, πλήρεις και αποσυναρμολογημένοι, με τον αριθμό αυτών είτε εμφανώς παραποιημένο, είτε αποξεσμένο,

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις κλοπών μοτοσικλετών και παραποιήσεις αναγνωριστικών αριθμών κινητήρων, ενώ σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής κατασχέθηκαν -3- μοτοσικλέτες που είχαν επισκευαστεί από τα μέλη της συμμορίας και έφεραν αναγνωριστικά στοιχεία αμφισβητούμενης γνησιότητας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.