Δράμα: 43 κιλά πυρίτιδα, όπλο και βαλλίστρες εντοπίστηκαν σε κατάστημα

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στη Δράμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί όπλων, περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι ανωτέρω αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα εμπορίας κυνηγετικών ειδών, κατά τη διάρκεια του οποίου κατελήφθη ο ένας ημεδαπός δράστης (ιδιοκτήτης του καταστήματος) να προβαίνει σε παράνομη γόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, έχοντας εγκαταστήσει για τον σκοπό αυτό στο κατάστημα κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του καταστήματος, σε αποθηκευτικό χώρο και στην οικία του δράστη, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

48 συσκευασίες περιέχουσες πυρίτιδα συνολικού βάρους 43 κιλών και 640 γραμμαρίων,

7 πρέσες γόμωσης φυσιγγίων,

3 σφραγίδες σημάνσεως συσκευασιών κυνηγετικών φυσιγγίων,

συσκευασίες με σφαιρίδια (δράμια), βολίδες φυσιγγίων και κενά φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

2.404 χειροποίητα κυνηγετικά φυσίγγια,

474 φυσίγγια πυροβόλων όπλων,

50 σφαιρίδια,

1 πιστόλι με δύο γεμιστήρες,

3 διόπτρες,

4 ναυτικές φωτοβολίδες,

1 ανταλλακτική κάνη κυνηγετικού όπλου,

2 σπρέι πιπεριού,

26 βαλλίστρες-τόξα με 403 βέλη,

2 μανσέτες και

4 ζυγαριές ακριβείας.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της έρευνας στην ανωτέρω οικία βρέθηκαν στην κατοχή του δεύτερου δράστη και κατασχέθηκαν δύο σιδερογροθιές και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.

