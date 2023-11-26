Κακοκαιρία Bettina: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κεντρική Μακεδονία

Μπορεί το κύμα κακοκαιρίας σταδιακά να αποχωρεί, ωστόσο μέχρι και αυτήν την ώρα απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες στα εξής σημεία:

Στη Χαλκιδική, και συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο από Ταξιάρχη έως Αρναία μέσω του όρους Χολομώντα.

Στην Πέλλα, από το 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άρνισσας - χιονοδρομικού κέντρου.

Στις Σέρρες, απο το 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών - χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά, από το 17ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών - Άνω Βροντούς, από το 16ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου - Καρυδοχωρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

