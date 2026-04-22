Του Μάκη Συνοδινού

Ραντεβού θανάτου φαίνεται πως είχε κλείσει ο 40χρονος αυτόχειρας με την μητέρα 3 παιδιών, Ελευθερία Γιακουμάκη, στη Κρήτη με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ αλλά και την εικόνα που τους έδωσε ο ιατροδικαστής ο οποίος μετέβη στο σημείο που εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα νεκρή στο χωριό της Αγιας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι ο 40χρονος πρώην σύντροφος της να της στέρησε τη ζωή πυροβολώντας την εξ επαφής στο κεφάλι όταν αυτή βρισκόταν στη θέση του οδηγού και αυτός εξωτερικά του οχήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης για να κόψει το νήμα της ζωής της 43χρονης δεν ήταν κυνηγετική καραμπίνα αλλά πιστόλι, πιθανόν 9αρι.

Φως στην υπόθεση που μέχρι αυτή την ώρα καλύπτει πέπλο μυστηρίου, αναμένεται να δώσουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ όπου έχουν αποσταλεί ήδη όλα τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι κάμερες που «πρόδωσαν» τον δράστη

Οι δείχτες του ρολογιού έγραφαν 11:02 το πρωί όταν η Ελευθερία έφυγε από το σπίτι της με το λευκό αμάξι για να συναντήσει τον πρώην σύντροφο της σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Το μοιραίο ραντεβού φέρεται να κλείστηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα καθώς οι Αρχές εκτιμούν πως εκεί δολοφόνησε την 43χρονη.

Κάμερες ασφαλείας που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ηρακλείου τον καταγράφουν από τις 12:00 περίπου το μεσημέρι ως και τις 14:00 να δίνει αγώνα δρόμου ώστε να καλύψει τα ίχνη του. Για τις μετακινήσεις του πήρε δύο φορές ταξί, οδήγησε το δικό του αυτοκίνητο (smart) αλλά και το αυτοκίνητο της άτυχης μητέρας το οποίο άφησε σε δύσβατη περιοχή στην περιοχή της Αγιας Βαρβαρας.

Η 43χρονη εντοπίστηκε από αστυνομικούς και κλιμάκια της ΕΜΑΚ που επί τρία 24ωρα «χτένισαν» κυριολεκτικά την περιοχή του Ηρακλείου. Το άψυχο σώμα της βρισκόταν στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της, σκεπασμένο με χαλί, στην περιοχή Αγια Βαρβάρα.

Το χωριό Αγία Βαρβαρα είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας που εχτές το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός έξω από τον Ι.Ν. Παναγίας Μαλεβή στην περιοχή Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις Αρχές ο 40χρονος αυτοκτόνησε ενώ δίπλα του βρέθηκαν, από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, μια επαναληπτική καραμπίνα, στην κάννη της οποίας υπήρχαν δύο πλήρη φυσίγγια, ενώ στο έδαφος υπήρχε ένας κάλυκας πυροδοτημένου κυνηγετικού φυσιγγίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 40χρονος είχε μπει από την αρχή στο «κάδρο» των ερευνών ενώ είχε κληθεί να καταθέσει το βράδυ της Δευτέρας.

Στην κατάθεση του είχε υποστηρίξει πως δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης ενώ όταν αστυνομικοί διέκριναν αμυχές στο πρόσωπο του αυτός υποστήριξε πως έγιναν από πτώση που είχε από μηχανάκι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο αυτόχειρας αναμενόταν να κληθεί ξανά για κατάθεση στους αστυνομικούς του Ηρακλείου που χειρίζονται την υπόθεση καθώς δεν είχε πείσει με τους ισχυρισμούς του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.