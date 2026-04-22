ΕΝΟΤΗΤΑ για ΓΣΕΕ: «Συνέδριο της ντροπής» με βαριές σκιές και καταγγελίες

Σε ευθεία αμφισβήτηση της νομιμοποίησης του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ προχωρά η συνδικαλιστική παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ», καταγγέλλοντας μια διαδικασία «μακριά από τους εργαζόμενους» και κάνοντας λόγο για συστηματική αναπαραγωγή της ηγεσίας μέσω «νόθων συνέδρων».

Η προειδοποίηση είχε διατυπωθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026. Τότε, η παράταξη είχε κάνει λόγο για μια πορεία που οδηγεί στη «ληξιαρχική πράξη θανάτου» της Συνομοσπονδίας, προτείνοντας αναβολή του συνεδρίου, εκκαθάριση του μητρώου και συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής. Η πρόταση, όπως σημειώνεται, δεν εισακούστηκε.

«Ψήφισαν ότι δεν είναι νόθοι»

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε κανονικά, με την «ΕΝΟΤΗΤΑ» να καταγγέλλει ότι στόχος ήταν η διατήρηση των ίδιων προσώπων και μηχανισμών. «Είναι μοναδικό φαινόμενο, μέσα στο συνέδριο, να ψηφίζουν οι νόθοι σύνεδροι ότι δεν είναι νόθοι και να πιστοποιούνται ως εκπρόσωποι εργαζομένων», υπογραμμίζεται.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για πολιτικές ισορροπίες που κατέρρευσαν στην πράξη, με προηγούμενες εξαγγελίες περί διαγραφών να εγκαταλείπονται και διαφορετικές δυνάμεις να συγκλίνουν «ως δια μαγείας», προκειμένου –όπως καταγγέλλεται– να διατηρηθεί η συνδικαλιστική νομενκλατούρα.

Το «χρονικό της νοθείας» με συγκεκριμένα στοιχεία

Στην ανακοίνωση καταγράφεται εκτενώς αυτό που χαρακτηρίζεται «όργιο νόθευσης», με παραδείγματα που παρατίθενται σχεδόν αυτούσια:

• Δημιουργία Εργατικών Κέντρων χωρίς πραγματική παρουσία:

«Έτσι δημιουργήθηκαν Εργατικά Κέντρα που εκλέγουν αντιπροσώπους, ενώ δεν έχουν καμία δράση, γραφεία, ιστοσελίδα ή έστω έκδοση μιας ανακοίνωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Εργατικό Κέντρο Κρεστένων».

• Στοιχεία συμμετοχής που προκαλούν ερωτήματα:

«Αθήνα 1,01% – Πάτρα 0,77% – Πειραιάς 2,09% – Ηράκλειο 2,86% – Άρτα 0,80%».

Την ίδια στιγμή:

«Εργατικό Κέντρο Κρεστένων: ψήφισε το 72% του πληθυσμού

Εργατικό Κέντρο Βέροιας: ψήφισε το 12%

Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου: ψήφισε το 15,69%

Εργατικό Κέντρο Ελασσόνας: ψήφισε το 23%».

• Δυσανάλογη εκπροσώπηση:

«Πάτρα: πληθυσμός 215.922 – εξέλεξε 1 αντιπρόσωπο

Κρέστενα: πληθυσμός 1.642 – εξέλεξε 1 αντιπρόσωπο».

• Παραδείγματα από ομοσπονδίες και σωματεία:

«Σωματείο Θυρωρών Θεσσαλονίκης: ψήφισαν οικοδόμοι, υπάλληλοι Υπ. Ενέργειας, καθαρίστριες και άνθρωποι που πέθαναν πριν το 2011».

«Σωματείο Καπνεργατών “ΠΡΟΟΔΟΣ”: ψήφισαν συνταξιούχοι, πεθαμένοι κλπ. Ενδεικτικό της δράσης του σωματείου είναι η έκδοση της τελευταίας ανακοίνωσης τον Μάιο του 1936».

«Ομοσπονδία ιδιωτικής ασφάλειας: ψήφισαν καμιά δεκαριά χιλιάδες παραπάνω».

«Ομοσπονδία ψυγείων–Διαλογητηρίων: εμφανίζονται εκατοντάδες ψηφοφόροι επεξεργαστές σαλιγκαριών στο Μαυροβούνι, χωριό με 400 κατοίκους, εκλέγοντας σύνεδρο».

Κατάρρευση συμμετοχής και αξιοπιστίας

Η παράταξη συνδέει τις καταγγελίες με τη συνολική εικόνα του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, όπου η συμμετοχή στον ιδιωτικό τομέα παραμένει κάτω από 7%, όταν στην Ευρώπη κυμαίνεται από 25% έως 70%.

Παρά τις συνθήκες που περιγράφει ως «εκβιασμούς» και «ανήθικες προτάσεις εξαγοράς», η «ΕΝΟΤΗΤΑ» αναφέρει ότι διατήρησε τις δυνάμεις της και εξέλεξε εκπρόσωπο στη διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Πρόταση για την επόμενη μέρα

Ως λύση προτείνεται η συγκρότηση αναλογικού και αντιπροσωπευτικού προεδρείου από παρατάξεις που δεν έχουν ασκήσει διοίκηση μέχρι σήμερα. Η ίδια δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει σε θέσεις, αλλά θα στηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία.

Κλείνοντας, προειδοποιεί ότι επιλογές αποκλεισμών και συνεργασιών «με άνωθεν ευλογίες» ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες για το συνδικαλιστικό κίνημα.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε, αλλά οι καταγγελίες που το συνοδεύουν αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα για την αξιοπιστία και το μέλλον της ΓΣΕΕ.

Πηγή: skai.gr

