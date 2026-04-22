Σοκ στη Μύκονο: Βρέθηκε νεκρός 53χρονος στο Μαράθι

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 53 ετών στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι της Μυκόνου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cyclades24.gr ο άνδρας, ο οποίος ήταν κάτοικος Μυκόνου και ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί των Ανέμων, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν να προκύπτει κάτι τέτοιο.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.





Πηγή: skai.gr

