Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία αγνοούνταν από το πρωί της Κυριακής και σήμερα το απόγευμα βρέθηκε νεκρή στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της.

Αποκλειστικά πλάνα του ΣΚΑΪ αποτυπώνουν τη στιγμή που εντοπίστηκε η 43χρονη σκεπασμένη με χαλί στο αυτοκίνητό της στο χωριό Αγια Βαρβάρα, ενώ ο θάνατος της παραπέμπει σε δολοφονία από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της, καθώς η αγνοούμενη έφερε τραύματα από όπλο. Στη συνέχεια η πρόσβαση στο σήμειο αποκλείστηκε από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η βασίκη εκτίμηση της αστυνομίας για την υπόθεση, είναι ότι το ζευγάρι συναντήθηκε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, μόλις 200 μέτρα από το τελευταίο σημείο που είχε εντοπιστεί με κάμερα η 43χρονη να περνά με το αυτοκίνητό της, καβγάδισε μέσα στο αυτοκίνητο, και στη συνέχεια ο 39χρονος την σκότωσε και την έβαλε στο πίσω κάθισμα.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση-θρίλερ

Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος πρώην σύντροφος εκτέλεσε την γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο στη συνέχεια μετέφερε σε ερημική τοποθεσία, πριν και ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του.

Όπως δήλωσε και ο γιος της, το ζευγάρι είχε ζήσει πολλές εντάσεις πριν τον χωρισμό του, κάνοντας εξαιρετικά πιθανά όλα τα σενάρια γύρω από την εξαφάνισή της.

Αρχικά οι έρευνες για τη γυναίκα, με την βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων, είχαν εστιαστεί στον ορεινό όγκο του όρους Γιούχτας, ωστόσο το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε διαφορετικό σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος είχε σκίσει το προηγούμενο βράδυ τα λάστιχα του αυτοκινήτου της Ελευθερίας, κάτι το οποίο η ίδια το αντιλήφθηκε και καταγράφηκε και με κάμερα παρακείμενου σπιτιού, ενώ την επόμενη μέρα αυτός πήρε τις ζάντες και της έφερε καινούρια λάστιχα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι η αγνοούμενη, στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, είχε στείλει γραπτό μήνυμα στην κόρη της, στο οποίο την πληροφορούσε ότι θα πήγαινε μια βόλτα με το αυτοκίνητο και δεν θα αργούσε, και το οποίο η κόρη το έλαβε το επόμενο πρωί. Όπως περιγράφει ο γιος, μόλις το μήνυμα έγινε αντιληπτό, έγινε προσπάθεια για τηλεφωνική επικοινωνία με την μητέρα, ωστόσο δεν υπήρξε καμία επαφή.

Πηγή: skai.gr

