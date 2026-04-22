Ενας νεκρός άντρας εντοπίστηκε στο πάρκο ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, με την πρώτη εκτίμηση για την αιτία του θανάτου του να είναι επίθεση με μαχαίρι.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στον χώρο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είναι αλλοδαπός, ο οποίος έχει δεχθεί τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην καρδιά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό στο Πάρκο Ασυρμάτου κατόπιν κλήσης, ωστόσο εξετάζεται το σενάριο η εγκληματική ενέργεια να έλαβε χώρα σε άλλο σημείο.

Μεταξύ των εκδοχών που εξετάζονται για την επίθεση, είναι και το οπαδικό κίνητρο.

Πηγή: skai.gr

