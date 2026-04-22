Κρήτη: Νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη

Τραγική «αυλαία έπεσε» στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Οι πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι πριν λίγο εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο χώρος έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης και ιατροδικαστής.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές πηγές του skai.gr, αναφέρουν πως η σορός της άτυχης γυναίκας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο και βρισκόταν στα πίσω καθίσματα.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός ο πρώην σύντροφος της, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.

Μάλιστα στην Αγία Βαρβάρα, έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο Πέμπτη η κηδεία του.

Πρόκειται για μια περιοχή που δεν είχε μπει, τις προηγούμενες ημέρες στο κάδρο των ερευνών που γίνονταν, μετά τη δήλωση εξαφάνισης της άτυχης 43χρονης.

To χρονικό της εξαφάνισης

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα τριών παιδιών, φέρεται να έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο πρωινές ώρες της Κυριακής.

Από τότε δεν απάντησε σε καμία κλήση, ενώ το απόγευμα φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι, όμως, που δεν συνέβη ποτέ. Η μη επιστροφή της 43χρονης στο σπίτι, οι αναπάντητες κλήσεις και το γεγονός ότι ουδέποτε τελικά επικοινώνησε με τα παιδιά της- το μικρότερο 16 ετών- προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια της. Στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο μεγαλύτερος γιος, 21 ετών, πέρασε την είσοδο του Β’ Αστυνομικού Τμήματος προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του, η οποία είναι διαζευγμένη.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, η οποία, όμως, καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων. Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα, την επομένη δηλαδή της εξαφάνισης, η Ελευθερία είχε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική της υπόθεση, ως παθούσα.

Για τον εντοπισμό της «πέταξαν» και drones της ΕΛ.ΑΣ, καθώς η ακτίνα που πρέπει να ψαχτεί, βάσει και του τελευταίου στίγματος, ήταν πολύ μεγάλη. Για την περίπτωση της εκδόθηκε και Missing Alert μετά από αίτημα των οικείων.

Οι Αρχές προσπάθησαν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες. Ο εντοπισμός του αυτοκινήτου ήταν κομβικής σημασίας για την ΕΛΑΣ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, κάμερες έδειξαν το αυτοκίνητο της 43χρονης της να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

Πηγή: skai.gr

