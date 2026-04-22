Του Μάκη Συνοδινού

Με τα πιο μελανά γράμματα γράφτηκε ο επίλογος στο θρίλερ εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη καθως το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρή σκορπώντας την θλίψη στην οικογένεια της κυρίως στα τρία της παιδιά που από το πρωί της Κυριακής όπου χάθηκαν τα ίχνη της αγωνιούσαν για τη τύχη της

Η 43χρονη μητέρα εντοπίστηκε απο αστυνομικούς και κλιμάκια της ΕΜΑΚ που τρία 24ωρα τώρα «χτένιζαν» κυριολεκτικά την περιοχή του Ηρακλείου. Το άψυχο σώμα της βρισκόταν στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της σκεπασμένο με χαλί στη περιοχή Αγια Βαρβάρα ενώ ο θάνατος της παραπέμπει σε δολοφονία καθώς έφερε τραύμα από όπλο .

Το χωριό Αγία Βαρβαρα είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας που εχτές το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός έξω από τον Ι.Ν. Παναγίας Μαλεβή στην περιοχή Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις Αρχές ο 40χρονος αυτοκτόνησε ενώ δίπλα του βρέθηκαν από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο μια επαναληπτική καραμπίνα, στην κάννη της οποίας υπήρχαν δύο πλήρη φυσίγγια, ενώ στο έδαφος υπήρχε ένας κάλυκας πυροδοτημένου κυνηγετικού φυσιγγίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 40χρονος είχε μπει από την αρχή στο «κάδρο» των ερευνών ενώ είχε κληθεί να καταθέσει το βράδυ της Δευτέρας.

Στην κατάθεση του είχε υποστηρίξει πως δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης ενώ όταν αστυνομικοί διέκριναν αμυχές στο πρόσωπο του αυτός υποστήριξε πως έγιναν από πτώση που είχε από μηχανάκι .

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο αυτόχειρας αναμενόταν να κληθεί ξανά για κατάθεση στους αστυνομικούς του Ηρακλείου που χειρίζονται την υπόθεση καθώς δεν είχε πείσει με τους ισχυρισμούς του.

Πλέον στην μυστήρια αυτή ιστορία θρίλερ που καλύπτει έντονο πέπλο μυστηρίου μπαίνει και το σενάριο να σκηνοθέτησε το τροχαία με την μηχανή προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις Αρχές.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι κάμερες που τον «πρόδωσαν»

Οι δείχτες του ρολογιού έγραφαν 11:02 το πρωί όταν η Ελευθερία έφυγε από το σπίτι της με το λευκό αμάξι για να συναντήσει τον πρώην σύντροφο της σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Το μοιραίο ραντεβού φέρεται να κλείστηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα καθώς οι Αρχές εκτιμούν πως εκεί δολοφόνησε την 43χρονη.

Κάμερες ασφαλείας που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ηρακλείου τον καταγράφουν από τις 12:00 περίπου το μεσημέρι ως και τις 14:00 να δίνει αγώνα δρόμου ώστε να καλύψει τα ίχνη του. Για τις μετακινήσεις του πήρε δύο φορές ταξί , οδήγησε το δικό του αυτοκίνητο (smart) αλλά και το αυτοκίνητο της άτυχης μητέρας το οποίο άφησε σε δύσβατη περιοχή στην περιοχή της Αγιας Βαρβαρας.

