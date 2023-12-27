Νεκρός εντοπίσθηκε ο 40 χρονος χειριστής του εκπαιδευτικού αεροσκάφους τύπου Τ-2 που κατέπεσε νωρίτερα λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος, στην Καλαμάτα. Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος, που τους επόμενους μήνες ως τύπος αποσύρεται από την Πολεμική Αεροπορία συνετρίβη κοντά στο χωριό Άρις, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο.

Ο 40χρονος επισμηναγός εντοπίστηκε νεκρός, αφού όπως φαίνεται δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει το αλεξίπτωτο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, της συντριβής του εκπαιδευτικού αεροπλάνου προηγήθηκε έκρηξη.

Το διθέσιο αεροσκάφος Τ-2 είχε απογειωθεί από την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος. Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος κατέπεσε κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ και επέβαινε ο χειριστής του, χωρίς άλλο άτομο.

Δείτε εικόνα από το σημείο της πτώσης:

Το Τ-2 Buckeye είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό jet της Πολεμικής Αεροπορίας και με αυτό ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους οι Ίκαροι και οι νέοι Ανθυποσμηναγοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.