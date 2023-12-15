Σαρωτικούς ελέγχους διενεργεί η ΕΛΑΣ για την παραβίαση του ΚΟΚ, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει βαριά πρόστιμα κατά των παραβατών οδηγών για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της οδικής ομαλότητας.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:
Στο πλαίσιο του ολιστικού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η ΕΛΑΣ έχει αυξήσει τη μέριμνά της και την παρεμβατικότητά της για την οδική ασφάλεια.
◼Στο διάστημα Ιουνίου-Νοεμβρίου 2023 έγιναν 2.829.154 έλεγχοι Τροχαίας και βεβαιώθηκαν 639.655 παραβάσεις στην Επικράτεια (2.585.485 έλεγχοι στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).
◼Επίσης, η ΕΛΑΣ προέβη σε 40.438 στερήσεις ικανότητας άδειας οδηγού (34.298 στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).
◼Ακόμα, βεβαιώθηκαν 218.760 κλήσεις για παράνομη στάθμευση (177.841 στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).
◼Στο Λεκανοπέδιο αντίστοιχα είχαμε 491.241 ελέγχους Τροχαίας και βεβαίωση 113.510 παραβάσεων (έναντι 427.506 ελέγχων και 91.751 παραβάσεων στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).
◼Επίσης, η ΕΛΑΣ προέβη σε 16.456 στερήσεις άδειας οδήγησης (έναντι 9.063 στο αντίστοιχο διάστημα το 2022). Τέλος, βεβαιώθηκαν 49.427 κλήσεις για παράνομη στάθμευση (έναντι 42.497 στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.