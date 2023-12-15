Σαρωτικούς ελέγχους διενεργεί η ΕΛΑΣ για την παραβίαση του ΚΟΚ, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει βαριά πρόστιμα κατά των παραβατών οδηγών για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της οδικής ομαλότητας.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

Στο πλαίσιο του ολιστικού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η ΕΛΑΣ έχει αυξήσει τη μέριμνά της και την παρεμβατικότητά της για την οδική ασφάλεια.

◼Στο διάστημα Ιουνίου-Νοεμβρίου 2023 έγιναν 2.829.154 έλεγχοι Τροχαίας και βεβαιώθηκαν 639.655 παραβάσεις στην Επικράτεια (2.585.485 έλεγχοι στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).

◼Επίσης, η ΕΛΑΣ προέβη σε 40.438 στερήσεις ικανότητας άδειας οδηγού (34.298 στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).

◼Ακόμα, βεβαιώθηκαν 218.760 κλήσεις για παράνομη στάθμευση (177.841 στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).

◼Στο Λεκανοπέδιο αντίστοιχα είχαμε 491.241 ελέγχους Τροχαίας και βεβαίωση 113.510 παραβάσεων (έναντι 427.506 ελέγχων και 91.751 παραβάσεων στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).

◼Επίσης, η ΕΛΑΣ προέβη σε 16.456 στερήσεις άδειας οδήγησης (έναντι 9.063 στο αντίστοιχο διάστημα το 2022). Τέλος, βεβαιώθηκαν 49.427 κλήσεις για παράνομη στάθμευση (έναντι 42.497 στο αντίστοιχο διάστημα το 2022).

