Ο Καντέρ συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε ο Ενές Καντέρ, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα.

Ο Τούρκος σέντερ, με θητεία στο ΝΒΑ, διοργάνωσε καμπ για παιδιά, ενώ σήμερα επισκέφτηκε την αρχιεπισκοπή και έδωσε στον Ιερώνυμο ένα αναμνηστικό δώρο.

Ο Τούρκος αθλητής και ο Αρχιεπίσκοπος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν όλα τα θέμα που απασχολούν την επικαιρότητα, με τον Καντέρ να ολοκληρώνει σήμερα το πρόγραμμά του στη χώρα μας και να αναχωρεί αύριο.

