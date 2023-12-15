Λογαριασμός
Ο Καντέρ συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε ο Ενές Καντέρ, που βρίσκεται στην Ελλάδα

Καντέρ και αρχιεπίσκοπος

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε ο Ενές Καντέρ, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα.

Ο Τούρκος σέντερ, με θητεία στο ΝΒΑ, διοργάνωσε καμπ για παιδιά, ενώ σήμερα επισκέφτηκε την αρχιεπισκοπή και έδωσε στον Ιερώνυμο ένα αναμνηστικό δώρο.

Ο Τούρκος αθλητής και ο Αρχιεπίσκοπος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν όλα τα θέμα που απασχολούν την επικαιρότητα, με τον Καντέρ να ολοκληρώνει σήμερα το πρόγραμμά του στη χώρα μας και να αναχωρεί αύριο.

