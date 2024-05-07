Απέπλευσε κανονικά στις 12:30 το μεσημέρι από το λιμάνι του Ηρακλείου, το επιβατηγό οχηματαγωγό καταμαράν power jet σημαίας Κύπρου, στο οποίο είχε απαγορευθεί προσωρινά ο προγραμματισμένος του απόπλους στις 8 το πρωί, λόγω δυσλειτουργίας στην κύρια μηχανή.

Το καταμαράν πραγματοποιεί το δρομολόγιο για Θήρα-Νάξο-Μύκονο-Πάρο-Νάξο-Ιο-Θήρα με 783 επιβάτες 27 ΙΧ και 8 δίκυκλα.

Πηγή: skai.gr

