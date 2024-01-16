Τραγωδία στη Χαλκίδα: Ηλικιωμένος κάηκε ζωντανός στο σπίτι του

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Ιανουαρίου σε σπίτι στον Μύτικά Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ μέσα βρισκόταν ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα της ΠΥ Χαλκίδας.

Κατά την διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την σορό του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.

