Η αστυνομία συνέλαβε περίπου 125 διαδηλωτές σε επιχείρηση στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ νωρίς την Τρίτη, στη διάρκεια της οποίας διέλυσαν έναν φιλόπαλαιστινιακό καταυλισμό.

Η αστυνομία στην ολλανδική πρωτεύουσα ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η ενέργειά της ήταν «απαραίτητη για την αποκατάσταση της τάξης» αφού οι διαδηλώσεις έγιναν βίαιες. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

The encampment at University of Amsterdam had the riot police called on it in its first 12 hours. UvA called the police on its own students, who then razed unarmed student protestors with a bulldozer. Over a 100 protestors are now arrested.

power to the students. in our lifetime pic.twitter.com/lLkG8Veu7e — Mariya (@mariyankhan) May 7, 2024

Βίντεο από τη σκηνή που μεταδόθηκε από τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NOS δείχνει την αστυνομία να χρησιμοποιεί μηχανικό σκαπτικό για να σπρώξει τα οδοφράγματα και αστυνομικούς με ρόπαλα και ασπίδες να μπαίνουν για να τερματίσουν τη διαδήλωση, χτυπώντας μερικούς από τους διαδηλωτές και γκρεμίζοντας σκηνές.

Οι διαδηλωτές σχημάτισαν οδοφράγματα από ξύλινες παλέτες και ποδήλατα, ανέφερε το NOS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.