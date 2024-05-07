Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η αστυνομία διέλυσε διαδήλωση φιλοπαλαιστίνιων στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – 125 συλλήψεις - Δείτε βίντεο

Βίντεο από τη σκηνή που μεταδόθηκε από τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NOS δείχνει την αστυνομία να χρησιμοποιεί μηχανικό σκαπτικό για να σπρώξει τα οδοφράγματα και αστυνομικούς με ρόπαλα και ασπίδες να μπαίνουν για να τερματίσουν τη διαδήλωση

Άμστερνταμ_Πανεπιστήμιο

Η αστυνομία συνέλαβε περίπου 125 διαδηλωτές σε επιχείρηση στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ νωρίς την Τρίτη, στη διάρκεια της οποίας διέλυσαν έναν φιλόπαλαιστινιακό καταυλισμό.

Η αστυνομία στην ολλανδική πρωτεύουσα ανέφερε  στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η ενέργειά της ήταν «απαραίτητη για την αποκατάσταση της τάξης» αφού οι διαδηλώσεις έγιναν βίαιες. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Βίντεο από τη σκηνή που μεταδόθηκε από τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NOS δείχνει την αστυνομία να χρησιμοποιεί μηχανικό σκαπτικό για να σπρώξει τα οδοφράγματα και αστυνομικούς με ρόπαλα και ασπίδες να μπαίνουν για να τερματίσουν τη διαδήλωση, χτυπώντας μερικούς από τους διαδηλωτές και γκρεμίζοντας σκηνές.

Οι διαδηλωτές σχημάτισαν οδοφράγματα από ξύλινες παλέτες και ποδήλατα, ανέφερε το NOS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πανεπιστήμια Πόλεμος στη Γάζα ΕΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark