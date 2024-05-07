Μπορέλ: Η επίθεση στη Ράφα ξεκίνησε - Κινδυνεύουν χιλιάδες άμαχοι

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο να υπάρξουν νέες μεγάλες απώλειες αμάχων στη Ράφα, όπου ζουν 600.000 παιδιά, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε χθες το Ισραήλ .

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Ανάπτυξης της ΕΕ, διότι θα συζητηθούν θέματα ανοικοδόμησης και στήριξης σε παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και σε ουκρανικά εδάφη, ο Ζ. Μπορέλ χαρακτήρισε «θλιβερό» το γεγονός ότι παρά τις προειδοποιήσεις από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, το Ισραήλ προχώρησε χθες βράδυ σε χερσαία επίθεση στη Ράφα.

«Τα τελευταία θλιβερά νέα είναι ότι δεν υπήρξε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς τη δέχτηκε, το Ισραήλ την απέρριψε. Η χερσαία επίθεση στη Ράφα ξεκίνησε και πάλι, παρά τις εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα, τις ΗΠΑ, τα κράτη-μέλη της ΕΕ και όλους όσους ζητούν από τον Νετανιάχου να μην επιτεθεί στη Ράφα», δήλωσε ο Ζ. Μπορέλ και εξέφρασε την ανησυχία του λέγοντας: «Φοβάμαι ότι αυτό θα προκαλέσει και πάλι πολλές απώλειες αμάχων. Ό,τι και να λένε υπάρχουν 600.000 παιδιά στη Γάζα. Λένε ότι θα μεταφερθούν στις λεγόμενες ζώνες ασφαλείας. Δεν υπάρχουν ασφαλείς ζώνες στη Γάζα». Ο ίδιος σημείωσε ότι στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών θα συζητηθεί η πολιτική διάσταση αυτής της κρίσης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ ανησυχητική» και προειδοποιώντας για ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση.

Χθες ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, με μήνυμα του στο "Χ", χαρακτήρισε τις εντολές εκκένωσης του Ισραήλ «απαράδεκτες», προειδοποιώντας ότι «προμηνύουν το χειρότερο: περισσότερο πόλεμο και πείνα».

Σε ό,τι αφορά τη βοήθεια των κρατών-μελών της ΕΕ στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), o Z. Μπορέλ τόνισε ότι μετά την έκθεση που εκπόνησε η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Κατρίν Κολονά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μη συνεχιστούν απρόσκοπτα όλες οι πληρωμές. Ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι με επιστολή του στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ ζήτησε να ξεκινήσουν και πάλι οι πληρωμές προς των οργανισμό των Η.Ε. «Είμαι βέβαιος ότι οι υπουργοί θα στηρίξουν το αίτημα αυτό. Πράγματι, όλα τα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει και πάλι τη στήριξη τους στην UNRWA», ανέφερε ο Ζ. Μπορέλ.

Εξάλλου, οι υπουργοί Ανάπτυξης της ΕΕ θα συζητήσουν και το ζήτημα της Ουκρανίας και κυρίως το σχέδιο ανάκαμψης που εκπόνησε το Κίεβο για να επωφεληθεί από την οικονομική βοήθεια της ΕΕ, ύψους 50 δισεκ. ευρώ ως το 2027. Ο Ζ. Μπορέλ εξήγησε ότι πρόκειται για το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχει υποβάλει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αξιολογήθηκε θετικά, τονίζοντας ότι «σήμερα θα δούμε πώς θα κινητοποιήσουμε τα 50 δισεκ. ευρώ για να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία και την ίδια τη χώρα». Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το ουκρανικό πρόγραμμα στα μέσα Μαΐου, ενδεχομένως στη σύνοδο του Συμβουλίου «Ecofin» την Τρίτη 14 Μαΐου. Το ποσό των 6 δισεκ. ευρώ έχει ήδη καταβληθεί στο Κίεβο ως χρηματοδότηση-γέφυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

