Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Λιγότερο από μισό λεπτό -28 δευτερόλεπτα- χρειάστηκαν οι εκτελεστές για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου και να αφήσουν πίσω τους νεκρό ένα από τα πιο «βαριά» ονόματα της νύχτας.

Τον 44χρονο επιχειρηματία με το παρατσούκλι «ζαμπόν» στο Νέο Κόσμο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το πολυτελές τζιπ που χρησιμοποίησαν οι δράστες και λίγο αργότερα εγκατέλειψαν και έκαψαν στο Δαφνί, είναι κλεμμένο από το Μιλανο τον Ιούνιο του 2023.

Την ίδια ώρα στην έρευνα των αστυνομικών έχουν μπει δυο ακόμη υποθέσεις που όπως φαίνεται έχουν άμεση σχέση με την εκτέλεση του «Ζαμπόν» .

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μια δολοφονία ενός άλλου γνωστού ονόματος στα κυκλώματα της νύχτας στον Κορυδαλλό τον Ιούνιο αλλά και το ΙΧ κινητή γιάφκα που είχε εντοπιστεί παρκαρισμένο στο Νέο Κόσμο τον Ιούνιο και αυτό, δυο περίπου στενά μακριά από το βενζινάδικο που προχτές τη νύχτα βρήκε τραγικό θάνατο ο 44χρονος επιχειρηματίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι τα δυο κινητά που είχε το θύμα και αυτή την ώρα γίνονται φύλλο και φτερό στα εγκληματολογικά της ΕΛΑΣ σε μια προσπάθεια να ανακτηθούν μηνύματα και κλήσεις που πιθανόν να «δείξουν» τους δολοφόνους αλλά και το βιντεοληπτικο υλικό τόσο από τη στιγμή της δολοφονίας όσο και από το δρομολόγιο διαφυγής των εκτελεστών.

«Μην κάνετε το ίδιο λάθος με το 2018» πιστεύουν οι έμπειροι αξιωματικοί πως ήταν η εντολή που είχαν για τον 44χρονο.

Αυτό επιβεβαιώνεται όπως λένε από την χαριστική βολή που του έριξαν, ενω προηγουμένως είχαν «γαζώσει» με τα καλασνικοφ το θωρακισμένο τζιπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.