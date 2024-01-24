«Οι συνεχιζόμενες καταλήψεις πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αλλά και το εαρινό εξάμηνο», επισημαίνουν οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων σε ανακοίνωσή τους μετά την έκτακτη σύνοδό τους που πραγματοποιήθηκε χθες, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε υπέρ ενός ανοιχτού πανεπιστημίου το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για τον δημοκρατικό διάλογο και την ελεύθερη έκφραση σχετικά με την σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση».

«Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο», σημειώνουν «έχει ανάγκη της στήριξης της πολιτείας τόσο με σημαντική αύξηση της τακτικής επιχορήγησης όσο και με θέσεις μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Ο διάλογος για κάθε νέα μεταρρύθμιση προϋποθέτει ανοιχτό και σε πλήρη λειτουργία το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Καλούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία του».

Τέλος, σημειώνουν πως μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια η Σύνοδος σε έκτακτη συνεδρίασή της θα το εξετάσει και θα διατυπώσει την άποψή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.