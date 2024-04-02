Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι οκτώ από τους μαθητές μετά από τη φωτιά στο ΕΠΑΛ Άμφισσας

Εξιτήριο πήραν οι οκτώ μαθητές του ΕΠΑΛ Άμφισσας που είχαν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά στον χώρο του σχολείου.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά εννέα μαθητές και μία καθηγήτρια είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο από την πυρκαγιά που ξέσπασε στον ημιόροφο του ΕΠΑΛ λίγο μετά τις 12:00' το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) και που είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχτεί όλο το κτίριο στους καπνούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άρπαξε φωτιά αποκριάτικος εξοπλισμός (άρμα) από πολυουρεθάνη με αποτέλεσμα να προκληθεί πολύς καπνός που προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε εννέα μαθητές και μία καθηγήτρια.

Την πυρκαγιά έσβησαν οι καθηγητές του σχολείου με πυροσβεστήρες ενώ στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες της Π.Υ. Άμφισσας και πραγματοποίησαν έρευνα σε όλα τα σημεία του κτιρίου για τυχόν εγκλωβισμένους μαθητές.

Το αρμόδιο τμήμα της Π.Υ. Άμφισσας ανέλαβε την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.