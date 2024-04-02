ΔΙΣ: Στέλνει εγκύκλιο για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Την ανάληψη δράσεων, με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αποφάσισε σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 167ης Συνοδικής Περιόδου.

Ειδικότερα, η ΔΙΣ, η οποία συνήλθε υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, αποφάσισε την αποστολή σχετικής εγκυκλίου προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και ανέθεσε στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος τη διοργάνωση σχετικού Επιστημονικού Συνεδρίου κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του προσεχούς Δεκεμβρίου.

Μεταξύ άλλων, η ΔΙΣ ενημερώθηκε από τον επίσκοπο Τανάγρας Απόστολο, διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, ότι το Γραφείο, ανταποκρινόμενο στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που είχε ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις ηπείρους και την ανάδειξη της συμβολής του στη διαμόρφωση του οικουμενικού πολιτισμού, κατέθεσε σχετική πρόταση σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατόπιν της αποδοχής της εν λόγω πρότασης από το ΙΚΥ, το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες καθίσταται Κέντρο Έρευνας, όσον αφορά στον ρόλο του στο πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό περιβάλλον της Ευρώπης, ως και επιστημονικός εταίρος μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Ακόμη, όρισε τον μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο, εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός κατά το Μεγάλο Σάββατο στα Ιεροσόλυμα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη:

Η ΔΙΣ, αφού επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως:

Με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: α) αποφάσισε την αποστολή σχετικής Εγκυκλίου προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και β) ανέθεσε στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος τη διοργάνωση σχετικού Επιστημονικού Συνεδρίου κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του προσεχούς Δεκεμβρίου.

Όρισε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο Εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Τελετή αφής του Αγίου Φωτός κατά το Μεγάλο Σάββατο στα Ιεροσόλυμα.

Ενημερώθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο περί της εκπροσωπήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Εξόδιο Ακολουθία του Μητροπολίτου Σόφιας και Πατριάρχου πάσης Βουλγαρίας κυρού Νεοφύτου.

Έθεσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν προτάσεως της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων, την Εσπερίδα με θέμα: «Η βία στη ζωή των ανηλίκων σήμερα - Τρόποι αντιμετώπισης και θεραπείας από την Εκκλησία», την οποία διοργανώνουν, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ηλιουπόλεως σε συνεργασία με Τοπικούς και λοιπούς δημόσιους Φορείς, και όρισε Εκπρόσωπο Αυτής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, Πρόεδρο της ως άνω Επιτροπής.

Έθεσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση εκατό ετών από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, και ενέκρινε το πρόγραμμα των εν λόγω εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 21 έως 22 Σεπτεμβρίου 2024.

Όρισε, κατόπιν εισηγήσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος, την Κυριακή του Παραλύτου, 26 Μαΐου 2024, ως ημερομηνία λήξεως των Κατηχητικών Σχολείων.

Ενημερώθηκε από τη Συνοδική Επιτροπή επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου: α) περί της αποφάσεως του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων μαθητών και μαθητριών στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια, κατά το σχολικό έτος 2024-2025, β) περί της υπ' αριθ. πρωτ. 25451/Δ6 Υπουργικής Αποφάσεως του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία», και γ) περί της υπ' αριθ. πρωτ. 27956/Θ2/15-3-2024 Εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέως Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζή προς τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γυμνάσια, η οποία αφορά στις «Εκδηλώσεις για τους αγώνες της Εκκλησίας της Κύπρου για ελευθερία».

Ενέκρινε, κατόπιν προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, την πραγματοποίηση της ΛΔ' Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, από 5ης έως 7ης Νοεμβρίου ε.έ., με θέμα: «Εμφανίσεις, επιρροές και παραθρησκειακό όραμα της "Νέας Εποχής"».

Κατόπιν της από 20ής Δεκεμβρίου 2023 Συνοδικής Αποφάσεως, περί εγκρίσεως της συστάσεως Μικτής Επιτροπής επί του κοινωνικού προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος στην πρώτη Συνεδρία της Μικτής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, από 12 έως 14 Μαΐου 2024.

Ενημερώθηκε από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τανάγρας κ. Απόστολο, Διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, ότι το Γραφείο, ανταποκρινόμενο στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που είχε ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις ηπείρους και την ανάδειξη της συμβολής του στη διαμόρφωση του οικουμενικού πολιτισμού, κατέθεσε σχετική πρόταση σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατόπιν της αποδοχής της εν λόγω πρότασης από το ΙΚΥ, το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες καθίσταται Κέντρο Έρευνας, όσον αφορά στον ρόλο του στο πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό περιβάλλον της Ευρώπης, ως και επιστημονικός εταίρος μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Τέλος, η ΔΙΣ ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων και Συνοδικών Επιτροπών, καθώς και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Μετά το διάλειμμα της Συνεδρίας, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί παρευρέθησαν στην παρουσίαση του έργου που παραδόθηκε μέσω της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών και αφορά στην Διοικητική και Γεωχωρική Τεκμηρίωση των Εκκλησιαστικών Ακινήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της ΕΚΥΟ.

