Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00' το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) σε χώρο του ΕΠΑΛ Άμφισσας με αποτέλεσμα όλο το κτίριο να τυλιχτεί στους καπνούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άρπαξε φωτιά αποκριάτικος εξοπλισμός (άρμα) από πολυουρεθάνη με αποτέλεσμα να προκληθεί πολύς καπνός που προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε εννέα μαθητές και μία καθηγήτρια.

Όλοι τους διακομίστηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Άμφισσας για παροχή βοήθειας.

Πυροσβέστες της Π.Υ. Άμφισσας επενέβησαν άμεσα και έσβησαν την πυρκαγιά, ενώ πραγματοποίησαν έρευνα σε όλα τα σημεία του κτιρίου για τυχόν εγκλωβισμένους μαθητές, ευτυχώς με αρνητικά αποτελέσματα.

Το αρμόδιο τμήμα της Π.Υ. Άμφισσας ανέλαβε την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

