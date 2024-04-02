Φτιάχνουν σοκολάτα 135 μέτρων στην παραλία της Χαλκίδας

Η Εύβοια ολόκληρη, πήρε σήμερα κυριολεκτικά και μεταφορικά…γλυκιά γεύση αφού η σοκολάτα γίγας που αποφασίστηκε να παρασκευαστεί στην παραλία της Χαλκίδας, έφτασε τα 135 μέτρα.

Λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Τρίτης 2 Απριλίου, στη Χαλκίδα ξεκίνησαν να φτιάχνουν τη μεγαλύτερη σοκολάτα κατά μήκος της παραλίας.

Η σοκολάτα θα τα 130 μέτρα, πλήθος κόσμου βρίσκεται αυτή την ώρα στην παραλία, όπου παρακολουθεί την δημιουργία της.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εύβοιας, την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας και τον Εμπορικό Σύλλογο Χαλκίδας, το Σωματείο Καταστηματαρχών Εστίασης, Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Εύβοιας «Ο Ξένιος Ζευς», το Ι.Ε.Κ ΑΚΜΗ και με την ευγενική χορηγία της ΙΟΝ, φτιάχνουν τη μεγαλύτερη σοκολάτα για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.

Στην παραλία αυτή την ώρα έχει στηθεί μια μεγάλη γιορτή αγάπης για τα παιδιά που ανήκουν στο ευρύ φάσμα του αυτισμού.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, για ακόμη μια χρονιά, συμμετέχει ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού που είναι σήμερα, διοργανώνοντας μια μεγάλη γιορτή αγάπης και συμπερίληψης για όλα τα παιδιά.

Τα παιδιά, διασκεδάζουν ακούγοντας μουσική και τον τραγουδιστή Πασχάλη Αρβανιτίδη, ενθαρρύνοντας μια ομαδική και διασκεδαστική διαδικασία έκφρασης.

Παράλληλα, μέσα από βιωματικά εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και τα ίδια τα παιδιά να εξασκούν δεξιότητες και να ανακαλύπτουν δημιουργικούς τρόπους ανάπτυξης, μέσω της αφής, της όσφρησης και της γεύσης.

Μικροί και μεγάλοι ενώνουν όλα τα κομμάτια του παζλ και της μεγαλύτερης σοκολάτας και με αγάπη και στήριξη στα αυτιστικά άτομα και στις οικογένειές τους, φωνάζουν δυνατά «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΟΛΟΙ ΕΝΑ».

