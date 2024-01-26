Εξεταστική για τα Τέμπη: Οι ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Χ. Μαμουλάκη στον Μ. Καποτρόρτο

Τα σημεία της τοποθέτησής του και τις ερωτήσεις που έθεσε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train, Μ. Καποτρόρτο, στη χθεσινή κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για την τραγωδία των Τεμπών, παρέθεσε με ανακοίνωσή του, ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης, ως εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, ο κ. Μαμουλάκης "ξεκίνησε την τοποθέτησή του κάνοντας αναφορά στην συγκλονιστική κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού η οποία έχασε την κόρη της στα Τέμπη, τονίζοντας: «Η κατάθεσή της, με τις εκφάνσεις τις οποίες έθεσε στη δημόσια σφαίρα, μας συγκλονίζουν όλους. Η αναφορά της στην προσπάθεια συγκάλυψης του δυστυχήματος μέσω της επίχωσης, του μπαζώματος μετά το τρομακτικό δυστύχημα, νομίζω ότι σηματοδοτεί νέες εξελίξεις στην υπόθεση». Καυτηρίασε επίσης την στάση της ΝΔ "που εξακολουθεί να επιχειρεί να επιβαρύνει με ευθύνες έναν άνθρωπο που ήταν και αυτός θύμα της τραγωδίας", όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του . «Δημιουργεί μια επιπρόσθετη υποψία ότι στα πλαίσια της προσπάθειας συγκάλυψης εντάσσει ακόμα και έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο πολιτικά αλλά κυρίως ηθικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια,απεύθυνε συγκεκριμένες ερωτήσεις στον Mauricio Capotorto, Δ/νων Σύμβουλο της Hellenic Train, "σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν τα αίτια της τραγωδίας. Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται για αυτή την τραγωδία; Έχει ευθύνη η Hellenic Train; Γνωρίζετε αν λειτουργούσαν στην Ελλάδα η τηλε-διοίκηση και τα φωτο-σήματα; Εφόσον δεν λειτουργούσαν, ποιες ενέργειες έκανε η εταιρεία σας για να ζητήσει από τον ΟΣΕ να λειτουργήσουν; Η εταιρεία σας ενημέρωνε το Υπουργείο Μεταφορών για τα προβλήματα; Και αν όντως ενημέρωνε τι απάντηση λάμβανε; Το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιεί η εταιρεία σε ποιον ανήκει; Έχουν τοποθετηθεί συσκευές GSMR; Αν όχι ποιος έχει την ευθύνη τοποθέτησής τους; Γιατί δεν τοποθετήθηκαν; Τον Δεκέμβριο του 2019 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπέγραψε ένα συμφωνητικό με το Υπουργείο Μεταφορών για επενδύσεις ύψους 700 εκ. ευρώ τουλάχιστον με προϋπόθεση ρητή, τη λειτουργία του ETCS το 2022; Γιατί ακυρώθηκε αυτή η συμφωνία και εξαφανίστηκε η υποχρέωση για επενδύσεις θωράκισης της ασφαλείας του σιδηροδρόμου, ενώ παρέμειναν οι κρατικές επιδοτήσεις στην εταιρεία;» ήταν μερικά από τα ερωτήματα του Χάρη Μαμουλάκη στον Mauricio Capotorto.

«Επίσης,προανήγγειλε συνάντηση στις Βρυξέλλες με την Ευρωπαία Επίτροπο Μεταφορών, DG Move, Adina Vălean με θέμα τα δομικά ελλείμματα και την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, καθώς και τους οδικούς άξονες. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 14/2/2024, μια μέρα μετά την μεγάλη εκδήλωση για την τραγωδία των Τεμπών ,στις 13/2/2024, με την συμμετοχή του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Κώστα Αρβανίτη και της Προέδρου της προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού».

