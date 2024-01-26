Σε μία καταγγελία στον ΣΚΑΙ προέβη ο πρόεδρος Αγροτών Βισαλτίας Στέλιος Λίτος σχετικά με τις εισαγωγές αρνιών ενόψει Πάσχα.

Ο κ. Στέλιος Λίτος μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» δήλωσε:

«Στο τελωνείο του Προμαχώνα περνούν καθημερινά αρνιά ζωντανά, καλαμπόκια και σιτάρια χωρίς κανένα έλεγχο, τα πάντα ελληνοποιούνται και βγαίνουν στην αγορά, αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές, αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια και κανένας δεν κάνει τίποτα, ούτε σκάνερ για να τα ελέγχουν έχουν, ούτε για να τα ζυγίσουν , μπορούν να περάσουν ό,τι θέλουν, ενώ στη Βουλγαρία δε συμβαίνει αυτό», τόνισε.

«Οι έμποροι κάνουν τη διακίνηση, οι αγρότες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Μιλάμε για τεράστιο κέδρος. Για παράδειγμα, το 90% των άλευρων είναι εισαγώμενα και όλα βγαίνουν στην αγορά σαν ελληνικά, το κράτος δεν ελέγχει απολύτως τίποτα», πρόσθεσε ο πρόεδρος Αγροτών Βισαλτίας.

Πηγή: skai.gr

