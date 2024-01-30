Ολοκληρώθηκε η κατάθεση και του δεύτερου εμπειρογνώμονα της «επιτροπής Γεραπετρίτη» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Ερωτηθείς από τον βουλευτή της ΝΔ, Λ. Τσαβδαρίδη, για τα ενδεχόμενα λάθη του σταθμάρχη και των μηχανοδηγών ο κ. Πυργίδης είπε: Το πρώτο λάθος είναι ότι ο σταθμάρχης ήξερε εκ των πραγμάτων ότι η γραμμή δουλεύει και στους δύο άξονες, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Το δεύτερο είναι ότι δεν χάραξε αυτόματα το δρομολόγιο. Εάν δεν το έκανε έτσι και το έκανε με άλλον τρόπο, δηλαδή το έκανε με βάση τα κομβία που είχε πάνω στον πίνακα τηλεχειρισμού, εκεί θα έπρεπε οπωσδήποτε να τσεκάρει ότι οι αλλαγές διευθετήθηκαν σε αυτήν τη θέση. Αν δεν είχαν διευθετηθεί σωστά, θα είχε «φλασάρει», θα το έβλεπε πάνω στον πίνακα και θα έστελνε τον κλειδούχο να το διορθώσει. Και το τρίτο, είναι η αναγγελία που έδωσε στον μηχανοδηγό να φύγει. Εκεί, έτσι όπως το ανήγγειλε, με το «περνάς το κόκκινο φως» με τηλεγράφημα «47» κλπ., αυτό το έδωσε σωστά και αυτό σήμαινε ότι πηγαίνει στη γραμμή ανόδου.. Για τους μηχανοδηγούς (της επιβατηγής αμαξοστοιχίας) είπε ότι «στον κανονισμό κυκλοφορίας, όπου υπάρχει το άρθρο 1204, λέει ότι ο μηχανοδηγός σταματάει, επικοινωνεί, από τη στιγμή που βλέπει ότι έχει μπει στη γραμμή καθόδου, επικοινωνεί για να συνεχίσει παρακάτω, συν ότι υπάρχει και το έντυπο «1001», το οποίο έπρεπε στην προκειμένη περίπτωση να το έχει πάρει κι αυτό, από τη στιγμή που μπαίνει σε γραμμή καθόδου».

Για το εάν το σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών (ETCS) μπορούσε από μόνο του, με δεδομένο ότι δεν υπήρξε χάραξη δρομολογίου, θα μπορούσε να αποτρέψει τη σύγκρουση, ο κ. Πυργίδης απάντησε καταφατικά, ωστόσο, στην επισήμανση του κ. Τσαβδαρίδη, ότι «πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει χαράξει ένα δρομολόγιο, για να λειτουργήσει η τηλεδιοίκηση» και ότι «εάν δεν υπάρχει άνθρωπος που χάραξε δρομολόγιο, η τηλεδιοίκηση είναι άχρηστη» ο κ. Πυργίδης απάντησε «Προφανώς».

Σημειώνεται ότι σε παρέμβασή του, ο βουλευτής της ΝΔ, Ι. Φωτήλας κατέθεσε στην επιτροπή έγγραφο του ΟΣΕ, «με ημερομηνία ένα μήνα πριν την πυρκαγιά του 2019, από το όποιο έγγραφο προκύπτει ότι ο μόνος σταθμός που έβλεπε η τηλεδιοίκηση στη (θέση) Ζάχαρη ήταν η τηλεδιοίκηση αυτή του εμπορικού μέχρι τον επόμενο, τον Ευαγγελισμό δηλαδή, ενώ το ατύχημα έγινε μεταξύ Ευαγγελισμού και Νέων Πόρων. [..] Συνεπώς, ακόμα και αν λειτουργούσε το σύστημα της τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη με τη μορφή που ήταν πριν την πυρκαγιά του 2019, πάλι δεν θα είχαμε εικόνα του ατυχήματος μέσω του σταθμού της τηλεδιοίκησης της Ζάχαρης».

Στην αναφορά του βουλευτή του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλου για έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ, για ελλιπή εκπαίδευσή του, και για εντατικοποίηση των συνθηκών εργασίας, ο κ. Πυργίδης είπε ότι «από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα του ETCS, δεν έχει εγκατασταθεί σηματοδότηση, και έχουμε μία σηματοδότηση στον άξονα Αθήνας- Θεσσαλονίκης από το οποίο υπολειτουργεί, έπρεπε κατά την άποψή μου και από στιγμή που έχουμε τηλεφωνικό αποκλεισμό σε κάποια τμήματα, να ενδυναμώσουμε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της γραμμής. Έπρεπε να ενδυναμώσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη στιγμή που μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, τα στελέχη τα οποία χρησιμοποιούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Με την έννοια ενδυνάμωση -φαίνεται και από το πόρισμα το οποίο έχουμε κάνει- φαίνεται ότι έπρεπε να έχουμε πάνω από ένα σταθμάρχη. Θα έπρεπε τουλάχιστον ο ένας σταθμάρχης να είναι ιδιαίτερα έμπειρος, να είναι σωστά εκπαιδευμένοι, να εποπτεύεται όλη αυτή η διαδικασία σωστά».

Ο κ. Πυργίδης ερωτήθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Β. Κόκκαλη, εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων ασχολήθηκε με το θέμα της έκρηξης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο συρμών, απαντώντας αρνητικά. Βάσει αυτής της απάντησης, ο κ. Κόκκαλης υπέβαλε αίτημα «όπως κληθούν οι πραγματογνώμονες που ασχολήθηκαν με το θέμα της έκρηξης, και μάλιστα ο κ. Μπαντζόπουλος και ο κ. Βασιλάκος που έχουν οριστεί από τον εφέτη-ανακριτή, και ο κ. Λακαφώσης από την πλευρά των οικογενειών».

Η εξεταστική επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Τετάρτη, προκειμένου να λάβει τις καταθέσεις του, τρίτου εκ των εμπειρογνωμόνων της «επιτροπής Γεραπετρίτη», κ. Ιω. Χαλκιά και του κ. Σπ. Πατέρα, τέως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.