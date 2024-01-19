Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε οικοδομικά υλικά από οικοδομές στην Αττική

Το τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, προχώρησε στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπραττε συστηματικά κλοπές οικοδομικών υλικών από νεοαναγειρόμενες οικοδομές σε περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθη προχθές το πρωί στη Γλυφάδα ένας 56χρονος και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του αλλά και σε βάρος άλλων δραστών οι οποίοι αναζητούνται, για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 56χρονος μετέφερε με τη χρήση φορτηγού, πλήθος οικοδομικών υλικών προκειμένου να προβεί στην πώλησή τους σε άλλα άτομα στην περιοχή της Γλυφάδας.

Κληθέντες αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κατέχει τα εν λόγω οικοδομικά υλικά και τον οδήγησαν στο τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευσή τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2023, ο 56χρονος μαζί με άλλους συνεργούς, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα-συμμορία με διαρκή δράση σε κλοπές οικοδομικών υλικών από νεοαναγειρόμενες οικοδομές σε περιοχές της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης της συμμορίας, τα μέλη της κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, εισέρχονταν σε νεοαναγειρόμενες οικοδομές και αφαιρούσαν διάφορα είδη κατασκευής οικοδομής, τα οποία διοχέτευαν αμέσως προς πώληση, αποκομίζοντας μεγάλο οικονομικό όφελος.

Σημειώνεται ότι για τη μεταφορά των οικοδομικών υλικών από τις οικοδομές, χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα αλλά και όχημα ειδικά κατασκευασμένο για τη μεταφορά νεκρών.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις κλοπών με την ίδια μεθοδολογία από οικοδομές σε Βούλα, Βάρη, Νέα Κηφισιά και Νίκαια.

Τα κλοπιμαία που βρέθηκαν στο φορτηγό του 56χρονου αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ το φορτηγό κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει συλληφθεί κατ' επανάληψη για ομοειδή αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της συμμορίας συνεχίζονται.

