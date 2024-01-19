Πολεμικό Ναυτικό: Από 1/1/2023 οι αιτήσεις για αποστρατεία – Δεν σχετίζονται με την αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα

Διευκρινίσεις σχετικά με τον αριθμό του προσωπικού της φρεγάτας «Ύδρα» που αιτήθηκε αποστρατεία το πρόσφατο χρονικό διάστημα, έδωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Επισημαίνεται από το Πολεμικό Ναυτικό, ότι ο αριθμός του προσωπικού που αιτήθηκε αποστρατεία δεν ανταποκρίνεται στον αριθμό που αναγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο και δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συμμετοχή της μονάδας στην αποστολή «Prosperity Guardian».

Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται από το Πολεμικό Ναυτικό, ότι ο αριθμός των 17 στελεχών που αναφέρεται σε δημοσιεύματα, αφορά σε παραιτήσεις και αιτήσεις παραιτήσεων εν εξελίξει για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2023 έως σήμερα.

Επίσης, διευκρινίζεται από το Πολεμικό Ναυτικό ότι ο συνολικός αριθμός αιτήσεων αποστρατείας στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού εντός του 2024, είναι κατά πολύ μικρότερος του αριθμού που αναφέρεται στα κοινωνικά δίκτυα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

