Αρκετά στοιχεία φαίνεται ότι έχει στη διάθεση της ΕΛΑΣ ώστε να μπορέσει να καταλήξει σε συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τους εκτελεστές των μελών της «Greek Mafia».

Ειδικότερα, τρία είναι τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ενδείξεις ότι κρύβονται πίσω από τις δολοφονίες των τριών μελών της «Greek Mafia». Ο πρώτος ύποπτος εκτελεστής είναι ο 41χρονος από τη Γεωργία, έγκλειστος των φυλακών της Λάρισας. Μάλιστα, DNA του είχε εντοπιστεί στο κλεμμένο όχημα το οποίο κατόπτευε τις κινήσεις του 38χρονου «Ράμπο». Είναι σίγουρα ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας ενός 48χρονου στην Κατερίνη. Μάλιστα, η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην Πιερία και είχε υποστηρικτικό ρόλο στο αυτοκίνητο των εκτελεστών των «Ράμπο» και «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό, αλλά και σε εμπρηστική επίθεση σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Ο δεύτερος ύποπτος εκτελεστής είναι ένας 29χρονος από τη Γεωργία ο όποιος αναζητείται. Φωτογραφία του μάλιστα είχε βρεθεί στο κινητό του πρώτου υπόπτου εκτελεστή στις 3 Ιουνίου 2023, λίγο μετά την απόπειρα δολοφονίας στην Κατερίνη. Στην Κύπρο είχε βεβαρημένο παρελθόν, και γι’ αυτό το λόγο απελάθηκε.



Ο τρίτος είναι ο «γνωστός άγνωστος» όπως αναφέρουν αξιωματικοί της αστυνομίας, αταυτοποίητο DNA του οποίου βρέθηκε στη μοτοσικλέτα διαφυγής των δραστών από τα Σκούρτα της Βοιωτίας. Παράλληλα, ένα σημαντικό στοιχείο που άντλησαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής είναι ότι στα οχήματα του «Ράμπο» αλλά και του 48χρονου στην Πιερία είχαν τοποθετηθεί κοριοί GPS, με τους δράστες να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις τους, ακολουθώντας ακόμα και τις κινήσεις των κινητών των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.