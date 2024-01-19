Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεση των ανταρτών Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο Zografia έφερε στη δημοσιότητα ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Γιάννης Σουλιώτης.

Το μεσημέρι της Τρίτης, το φορτηγό πλοίο επλήγη από πύραυλο στην Ερυθρά Θάλασσα. Το πλοίο, υπό σημαία Μάλτας ανήκει στην εταιρεία «Vulcanus Technical Maritime Enterprise» με έδρα στην Αθήνα.

Την ευθύνη για το πλήγμα με ναυτικούς πυραύλους ανέλαβαν οι Χούθι αργά το απόγευμα της Τρίτης.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει άφορτο από το Βιετνάμ με προορισμό το Ισραήλ όταν χτυπήθηκε. Παρά το πλήγμα, συνέχισε την πορεία του προς το Σουέζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.