Ποσό που ζαλίζει για το έργο του Πικάσο «Γυναίκα με ρολόι»

Πίνακας του αριστοτέχνη της ζωγραφικής Πάμπλο Πικάσο, ελαιογραφία σε καμβά υπό τον τίτλο Femme à la montre («Γυναίκα με ρολόι»), που είχε φιλοτεχνήσει τον Αύγουστο του 1932, πωλήθηκε χθες Τετάρτη σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη έναντι τιμήματος 139,9 εκατομμυρίων δολαρίων, με άλλα λόγια για το δεύτερο υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για πίνακα του δημιουργού, που πέθανε πριν από πενήντα χρόνια.

Η ελαιογραφία (130 x 97 εκατ.) θέμα είχε στην πραγματικότητα μια από τις μούσες κι ερωμένες του εμβληματικού ισπανού καλλιτέχνη, τη γαλλίδα ζωγράφο Μαρί-Τερέζ Βαλτέρ. Η αξία του πίνακα εκτιμήθηκε πως ξεπερνούσε τα 120 εκατ. δολάρια, σημείωσε ο Σόθμπις.

Ανήκε στη βαθύπλουτη νεοϋορκέζα συλλέκτρια Έμιλι Φίσερ Λαντάου, η οποία απεβίωσε νωρίτερα φέτος στα 102 της χρόνια. Η συλλογή έργων τέχνης που είχε στην κατοχή της συμπεριλαμβάνει έργα υπογεγραμμένα κι από άλλα ιερά τέρατα (Τζονς, Κούνινγκ, Ρόθκο, Γουόρχολ...) κι εκποιείται σε δημοπρασία που μοιράστηκε σε δυο χωριστές ειδικές βραδιές, χθες Τετάρτη και απόψε, στην έδρα του Σόθμπις στη Νέα Υόρκη.

Ο πίνακας ήταν κρεμασμένος στο σαλόνι της εκλιπούσας στο διαμέρισμά της στο Μανχάταν, διευκρίνισε ο οίκος, ο οποίος προβλέπει η αξία των πωλήσεων της συλλογής Λαντάου να ξεπεράσει συνολικά τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για πίνακα του Πάμπλο Πικάσο -και την εποχή για πίνακα ζωγραφικής γενικά- ήταν τα 179,4 εκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν για τον πίνακα Les femmes d'Alger - Version O («Γυναίκες του Αλγερίου - εκδοχή Ο»), τον οποίο είχε φιλοτεχνήσει το 1955.

Τουλάχιστον έξι πίνακες του καλλιτέχνη έχουν αλλάξει χέρια για πάνω από 100 εκατ. δολάρια.

Οι «Γυναίκες του Αλγερίου» πουλήθηκαν το 2015 έναντι του υψηλότερου τιμήματος που είχε δοθεί ποτέ για έργο τέχνης μέχρι τότε.

Το ρεκόρ εκείνο όμως συνέτριψε το ποσό των 450 εκατ. δολαρίων που καταβλήθηκε το 2017 για την ελαιογραφία Salvator Mundi, έργο αποδιδόμενο στον Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Απτόητη παρά τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλώβητη από την κρίση του πληθωρισμού και του κόστους ζωής, η διεθνής αγορά τέχνης συνεχίζει να χαίρει άκρας υγείας. Η φθινοπωρινή περίοδος δημοπρασιών που οργανώνονται από τους γνωστότερους οίκους της Νέας Υόρκης άρχισε προχθές Τρίτη και μόνο μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένονται πωλήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς εκποιούνται, μεταξύ άλλων, κι άλλα έργα Πικάσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

