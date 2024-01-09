Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 09/01/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 10/01/2024 η είσοδος της Αττικής Οδού από τον κόμβο Λ. Δ. Πλακεντίας (κόμβος 13) προς Αεροδρόμιο.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν την είσοδο από Λ. Πεντέλης (κόμβος 12).

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

Στην εταιρική ιστοσελίδα (www.aodos.gr) και στο Twitter (@aodostraffic) υπάρχει συνεχής ενημέρωση όλο το 24ωρο και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τμήματα στην Αττική Οδό στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης.

