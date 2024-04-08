Λογαριασμός
Συνελήφθη 57χρονος επειδή απειλούσε τη 17χρονη κόρη του να διακόψει την εγκυμοσύνη της

Στην καταγγελία προχώρησε η ανήλικη μαζί με τη μητέρα της και εν διαστάσει σύζυγο του 57χρονου, όταν χθες το πρωί πέρασαν την είσοδο του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

σύλληψη

Άνδρας 57 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι απειλούσε τη 17χρονη κόρη του προκειμένου να την αναγκάσει να διακόψει την εγκυμοσύνη της.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

