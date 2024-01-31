Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σώοι οι οδηγοί που είχαν εγκλωβιστοί στην Πάρνηθα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού στην Φυλή

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, όλοι απεγκλωβίστηκαν σώοι - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού  ΙΧ με τρεις επιβάτες στην Φυλή

UPDATE: 07:53
parnitha

Ώρες αγωνίας πέρασαν 15 οδηγοί που εγκλωβίστηκαν χθες τη νύχτα με τα αυτοκίνητά τους στην Πάρνηθα, λόγω σφοδρής χιονόπτωσης.

Οι οδηγοί με τζιπ πέρασαν από το ύψος του τελεφερίκ και εγκλωβίστηκαν στα χιόνια, αν και υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας

Εκτός από τους οδηγούς, σε κάποια οχήματα υπήρχαν και συνεπιβάτες. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλοι απεγκλωβίστηκαν σώοι. 

Παράλληλα, υπάρχει επιχείρηση απεγκλωβισμού ΙΧ με τρεις επιβάτες και στην Φυλή. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κακοκαιρία Avgi χιόνια πάρνηθα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark