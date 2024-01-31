Ώρες αγωνίας πέρασαν 15 οδηγοί που εγκλωβίστηκαν χθες τη νύχτα με τα αυτοκίνητά τους στην Πάρνηθα, λόγω σφοδρής χιονόπτωσης.

Οι οδηγοί με τζιπ πέρασαν από το ύψος του τελεφερίκ και εγκλωβίστηκαν στα χιόνια, αν και υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας

Εκτός από τους οδηγούς, σε κάποια οχήματα υπήρχαν και συνεπιβάτες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλοι απεγκλωβίστηκαν σώοι.

Παράλληλα, υπάρχει επιχείρηση απεγκλωβισμού ΙΧ με τρεις επιβάτες και στην Φυλή.



Πηγή: skai.gr

