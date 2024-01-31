Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω θυελλωδών βόρειων ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο, οι οποίοι κατα τόπους σύμφωνα με την ΕΜΥ φτάνουν τα 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές είναι οι γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνου, και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία ανοιχτού τύπου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία, για τυχόν ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

