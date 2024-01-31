Ενας νεκρός σε φωτιά σε σπίτι στην Αγία Παρασκευή 

Σορός ατόμου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί - κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς - σε οικία επί της οδού Πλάτωνος στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

January 31, 2024

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα



