Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενας νεκρός σε φωτιά σε σπίτι στην Αγία Παρασκευή 

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα  

πυρσοβεστικη

Σορός ατόμου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί -  κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς - σε οικία επί της οδού Πλάτωνος στην Αγία Παρασκευή Αττικής. 

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark