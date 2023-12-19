ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι αυξημένες συντάξεις και το έκτακτο «δώρο»

Σήμερα Τρίτη πληρώνονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου 2024 για τους μη μισθωτούς από τον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου θα γίνει η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου 2024 για τους μισθωτούς. Πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται πως αύριο 20 Δεκεμβρίου 2023 θα καταβληθεί το επίδομα προσωπικής διαφοράς σε περίπου 750.000.

Για άθροισμα συντάξεων έως 700 ευρώ θα καταβληθεί επίδομα 200 ευρώ, για 701 έως 1100 ευρώ σύνταξη επίδομα 150 ευρώ και για άθροισμα συντάξεων από 1.101 έως 1.600 ευρώ επίδομα 100 ευρώ.

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε:

200 ευρώ για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και 700 ευρώ.

150 ευρώ για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 700,01 ευρώ έως και 1.100 ευρώ.

100 ευρώ για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 1.100,01 ευρώ έως και 1.600 ευρώ.

