Κατά την περίοδο 27 έως 29 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 53.800.000 ευρώ σε 57.700 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.



Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα 27 έως 29 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 13 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 15 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

- 24 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

- 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

- 800.000 ευρώ σε 1.500 δικαιούχους στο πλαίσιο πληρωμών προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

Πηγή: skai.gr

