Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες για… Λευκά Χριστούγεννα. Φέτος, η έκταση της χιονοκάλυψης που θα έχουμε τα Χριστούγεννα θα είναι λίγο χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών, δηλαδή μόνο στα ορεινά, άνω των 1.000 μ υψόμετρο.

Σύμφωνα με το meteo, η πιο εκτεταμένη χιονοκάλυψη ανήμερα των Χριστουγέννων σημειώθηκε το 2001 όταν πάνω από το 60% της χερσαίας έκτασης της χώρας μας ήταν καλυμμένο με χιόνι.

Αντίθετα, η πιο περιορισμένη χιονοκάλυψη παρατηρήθηκε πέρυσι τα Χριστούγεννα του 2022.

Αναλύοντας τα ίδια δεδομένα χιονοκάλυψης ανά δεκαετία, παρατηρείται ότι κατά την περίοδο 2011-2020 το ποσοστό μείωσης της χιονοκάλυψης σε σχέση με τις δεκαετίες 1991-2000 και 2001-2010 είναι σημαντικό.

Ειδικότερα, την περιόδο 2011-2020 τη μεγαλύτερη μείωση παρατηρούμε στη Δυτική Μακεδονία, όπου η χιονοκάλυψη ανήμερα των Χριστουγέννων έχει μειωθεί έως και 50% την τελευταία δεκαετία, σε σχέση με την περίοδο 1991-2000.

Σε όλες τις ορεινές περιοχές της χώρας μας παρατηρείται μείωση της πιθανότητας χιονοκάλυψης, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά γενικότερα τους χειμερινούς μήνες.





Πηγή: skai.gr

